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Bir günde iki kadın cınayeti

Buca’da , evine gelen tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Konak’ta bıçakla yaralanmış halde bulunan ise hastanede yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Bir günde iki kadın cınayeti
KADIN cinayetleri bitmet bilmiyor. İzmir'de bir günde 2 ayrı kadın cinayeti işlendi. Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi 696/5 sokakta iddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, Hatice Sevinç'in(74) evine gitti. Evde yaşlı kadın ile tartışan şüpheli, yanında getirdiği pompalı tüfekle Hatice Sevinç'e ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken olay sırasında evde bulunan Sevinç'in oğlu oğlu, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sevinç'i, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

MERDİVENDE BULUNDU
Konak ilçesine bağlı Güney Mahallesi 1148 Sokak'taki bir apartmanın sakinleri, Dilek Yüksel'i (43) apartmanın merdivenlerinde bıçakla yaralanmış halde buldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Apartman sakinleri, olayın ardından kaçan birisini göremediklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bir günde iki kadın cınayeti
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