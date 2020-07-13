Bomba imha robotuna şehidin adını verecekler

İzmir Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olan Ahmet Karaca ve Himmet Yalçın Çelik, bir sırt çantasına sığabilecek büyüklükte bomba imha robotu tasarladı. Gençlerin bu projesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokul Müdürü Burçin Cepkenli Önder'in dikkatini çekti ve ikili çalışmalarını üniversitenin laboratuvarında sürdürmeye başladı. Genç yetenekler şimdiden savunma sanayi şirketleriyle görüşmelere başlarken, "Yıldırım A-1" adını verdikleri robotun ismini ise ilginç bir tesadüf sonucu değiştirmeye karar verdi. 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı sırasında mayın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan ile tanışan Karaca ve Çelik, bomba imha robotuna şehidin adını vermeye karar verdi. Anne Akdoğan, oğlunun isminin böyle bir projede yer alacak olması nedeniyle gururlu olduğunu belirterek, gençlere teşekkür etti.Projenin planını yaptıklarını, teknik çizimlerin ardından prototip aşamasına geçeceklerini kaydeden Ahmet Karaca, "Bizim yerli ve milli olan büyük ve orta düzeyde bomba imha araçlarımız var. Bu robotların yazılımı veya bir parçası bozulduğunda yerli ve milli olsalar dahi parçasını bulmak veya yazılımı düzeltmek çok büyük zaman alıyor. Küçük düzeyde bomba imha robotlarının Avrupa'da birkaç çalışması var ancak Türkiye'de yapılmış böyle bir cihaz yok. Robotumuzun adını Yıldırım A-1 olarak planlamıştık ancak geçen hafta bir şehit annesi ile tanıştık. Oğlu Ali Akdoğan, 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda mayın patlaması sonucu şehit olmuştu. Şehit annesi Fatma Hanım ile sohbetimizden çok etkilendik. Oğlu mayın patlaması nedeniyle şehit olmuştu, biz de bomba imha robotu geliştiriyorduk. Bu sebeple arkadaşımla birlikte robotumuzun adını Akdoğan A-1 olarak değiştirdik" dedi.Himmet Yalçın Çelik ise, "Bomba imha robotumuz bir sırt çantasına sığabilecek büyüklükte olacak. Bomba imha uzmanı çantayı sırtına takacak, ihbar yapılan bölgeye gidip çantayı yere koyacak. Üzerinde fünye bulunan uzaktan kumanda ile robotu kullanacak. Diğer bomba imha araçlarına göre çok daha pratik bir robot hazırlamış olacağız. Proje tasarım aşamasında. 2-3 ay içerisinde ilk prototipi yapmış olacağız" diye konuştu. Oğlunu 2 yıl önce şehit veren Fatma Akdoğan, "Parkta yürüyordum. Bir genç yere dondurmasını düşürdü ve peçeteyle dondurmayı alıp çöpe attı. Ben de koronadan dolayı mikrop kapar düşüncesiyle gencin yanına gidip elini dezenfekte ettim. O vesile ile gençlerle tanıştık. Onlara oğlum Ali'yi anlattım. Çok etkilendiklerini söylediler. Projelerine oğlumun adını vereceklerini duyunca çok duygulandım. Onlara teşekkür ediyorum, onlar için dua ediyorum. Bu pırıl pırıl gençler adına böyle bir proje gerçekleştirdikleri için sevindim. Ali adına da duygulandım" dedi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokul Müdürü Burçin Cepkenli Önder ise, meslek yüksekokulu olarak meslek liseleri ile iletişim halinde olduklarını, liseli gençlere mentorluk yaptıklarını belirtti.