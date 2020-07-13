Denizlispor galibiyete şartlandı

SÜPER Lig'de son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor, bugün evinde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'la hayati önem taşıyan maçta karşı karşıya gelecek.Ev sahibi Denizlispor'da hafta içinde idmanda eli kırılan kaleci Tolgahan ve sakatlığı süren sağ bek Lopes mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşma koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz oynanacak. Galibiyete hasret kalıp düşme korkusu yaşayan Denizlispor'un Teknik Sorumlusu Levent Kartop takımına güvendiğini söyledi. Telafisi olmayan haftalara girdiklerine değinen Kartop,dedi. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı Denizlispor 2-1'lik skorla kazanmıştı.