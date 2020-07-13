Göztepe’nin yüzü gülmüyor

17 Mart'ta erteleme karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Göz-Göz, sezonun yeniden başlamasıyla çöküşe geçtiüper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Göztepe, kötü gidişatını sürdürdü.Son 11 karşılaşmada ise 1 kez kazanıp 8 mağlubiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 28 puan kayıpla çok ağır bir çöküş yaşadı.Göztepe'de Ankaragücü maçı sonrasında istifasını yönetime sunan ancak kabul edilmeyen teknik direktör İlhan Palut ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor.Hedefsiz kalan Göztepe'de yönetimi oldukça zorlu bir transfer süreci ve kadro yapılanması bekliyor. Sarıkırmızılılarda Beto'nun yanı sıraGöz-Göz'de Leo sözleşmesini fesih edip kulüpten ayrılmıştı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Serdar Gürler ile, onun gibi kiralık olan Soner Aydoğdu'nun sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyor.Bir yıldaha eski takımında forma giyecek olan tecrübelikalecinin kulübünde sportif direktör olarak çalışmayıdüşündüğü bildirildi. Beto'nun bunun yanısıra Beşiktaş ve Galatasaray'dan gelen teklifleri dedeğerlendirdiği bildirildi.Beto bunu kabul etmemişti.