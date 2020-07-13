Göztepe’nin yüzü gülmüyor

17 Mart'ta erteleme karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Göz-Göz, sezonun yeniden başlamasıyla çöküşe geçti
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üper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Göztepe, kötü gidişatını sürdürdü. Sarıkırmızılı ekip, pandemiden sonra yeniden başlatılan Süper Lig'de 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Son 11 karşılaşmada ise 1 kez kazanıp 8 mağlubiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 28 puan kayıpla çok ağır bir çöküş yaşadı.
İLHAN PALUT TOPUN AĞZINDA
Göztepe'de Ankaragücü maçı sonrasında istifasını yönetime sunan ancak kabul edilmeyen teknik direktör İlhan Palut ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Kulübe yakın çevreler yönetimin yeni sezon için yeni bir teknik direktör arayışına girildiğini belirtirken, Palut'un kalan 3 maçı tamamladıktan sonra İzmir ekibinden ayrılacağı konuşuluyor.
15 İSMİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Hedefsiz kalan Göztepe'de yönetimi oldukça zorlu bir transfer süreci ve kadro yapılanması bekliyor. Sarıkırmızılılarda Beto'nun yanı sıra Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Napoleoni, Reis, Serdar, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan'ın mukaveleleri son bulacak..
Göz-Göz'de Leo sözleşmesini fesih edip kulüpten ayrılmıştı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Serdar Gürler ile, onun gibi kiralık olan Soner Aydoğdu'nun sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyor.
BETO ARTIK ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Öte yandan Göztepe'nin başarılı kalecisi Beto' -nun sezon sonunda ülkesi Portekiz'in Sporting Lizbon takımına geri döneceği öğrenildi.
Bir yıl
daha eski takımında forma giyecek olan tecrübeli
kalecinin kulübünde sportif direktör olarak çalışmayı
düşündüğü bildirildi. Beto'nun bunun yanı
sıra Beşiktaş ve Galatasaray'dan gelen teklifleri de
değerlendirdiği bildirildi. Göztepe pandemi öncesinde Beto ile prensipte anlaşmış ancak oluşan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yönetim ücretinde indirim istemişti.
Beto bunu kabul etmemişti.