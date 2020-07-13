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İnşaatta 2 bin yıllık kalıntılar bulundu

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
İnşaatta 2 bin yıllık kalıntılar bulundu
İZMIR'IN Alsancak semtinde Can Kulduk Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında işçiler, tarihi buluntulara rastladı. Durumun Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi üzerine İzmir Müze Müdürlüğünce alanda kurtarma kazısı yapıldı. Kazıda, lahit adı verilen üstü örtülü mezar, seramik parçaları, taç olarak bilinen altın diadem parçaları bulundu. Taç parçaları İzmir Müze Müdürlüğü'nce koruma altına alındı, lahitte ise uzmanlarca restorasyon çalışması yapıldı. Kalıntıların, yaklaşık 2 bin yıl önce yaşamış bir soyluya ya da üst düzey yöneticiye ait olduğu belirlendi. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgenin 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesine karar verdi. Karara göre, kazılı alan ve çevresindeki bölgede inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilecek ve inceleme yapılacak. Ayrıca, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı olmaksızın alanda inşaat çalışması yapılamayacak.

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İnşaatta 2 bin yıllık kalıntılar bulundu
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