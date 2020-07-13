Kaf Kaf kenetlendi

TFF
3. Lig 2. Grup'ta 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da Play-Off oynayacak olan Karşıyaka makus talihini değiştirmek istiyor. Kaf-Kaf sahaya çıktığı son 4 Play-Off maçında istediği sonuçları alamadı. Yeşil- kırmızılılar, 2001-2002 sezonunda 2. Lig'de Denizli'de Play- Off maçlarında finalde Adana Demirspor'a altın golle yenildi.
Ankara'da 2008-2009 sezonunda Play-Off finalinde Kasımpaşa'ya 2-1 yenildi. 2009-2010 sezonunda İstanbul'da 4 takımlı lig usulü oynanan organizasyonda Altay'la 0-0 berabere kalıp Konyaspor'a 1-0 yenilerek umutlarını yitirdi. İzmir ekibi geçen sezon ise Play-Off ilk tur maçında Vanspor engelini aşamadı. Kaf-Kaf bu kez Antalya'da yapılacak Play-Off'lar da alacağı sonuçlarla sevenlerinin yüzünü güldürmek istiyor.