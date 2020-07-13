Minik bebek 5. kattan düştü

İZMİR'IN Torbalı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Barış Yapı Sitesi'nde pencereden sarkan Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek, 5'inci kattan yere çakıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, komşuları tarafından uyandırılan anne ise gözlaşlarına bağuldu. Haber verilmesi üzerine eve gelen Suriyeli babanın feryatları ise yürek dağladı. Talihsiz bebek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kaynak ustası Mehmet Dal, çalıştığı çatıda henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Dal, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.