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Mobilyada iç piyasa canlandı

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Mobilyada iç piyasa canlandı
KOVID-19 pandemisinin ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında tüketiciye kamu bankaları tarafından sunulan düşük faizli krediler, iç piyasada hareketlenmeyi sağladı. Ertelenen mobilya ihtiyaçlarını 60 ay vadeli kredilerle giderme yoluna giden tüketicilere üreticilerce sağlanan indirimler ise çarpan etkisi yarattı. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, "Destek paketlerinin açıklandığı 1 Haziran'dan bugüne kadar mağazalarımızda müşteri trafiğimiz yüzde 40 oranında artış gösterdi. 1 Temmuz'da düğün sezonunun açılması ve indirimli kampanyalarımızın da etkisiyle pandemi öncesi rakamsal verilerimize oldukça yaklaştık" diye konuştu.
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Mobilyada iç piyasa canlandı
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