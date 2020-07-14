Engellı adama akülü sandalye

MANISA Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile gelen taleplere cevap veriyor. Engelli vatandaşların sosyal hayata kolayca karışmasını sağlamak amacıyla desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına da hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Lütfü Zencirli, yürüyemediği için bir yere gitmek için büyük zorluklar yaşayınca Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talep etti. Zencirli'den gelen talebi değerlendiren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olumlu yanıt verdi.Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, akülü tekerlekli sandalyesini teslim etmek için Zencirli'nin evine gitti. Kapısına kadar getirilen akülü sandalyeyi gören Zencirli, duygusal anlar yaşadı. Desteği nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür eden Zencirli, "Zor günümde yanımda olan belediyemize çok teşekkür ediyorum. Dışarıdan bakınca bir sandalye olarak görülebilir. Ancak beni hayata bağlayan bir araç. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.