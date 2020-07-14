Engelli Burak’ın kamyon sevinci

MANISA'NIN Yunusemre ilçesinde yaşayan ve Mental Retardasyon (Zihinsel Gerilik) sorunu bulunan 14 yaşındaki Burak Karaca'nın çöp kamyonlarına hayranlık duyuyor. Burak'ın babası Şahin Karaca Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak oğlunun çöp kamyonuna bindirmelerini istedi. Engelli gencin isteğini yerine getiren belediye ekibi, Burak ve babasını evinden alarak yeni belediye şantiyesine götürdü. Şantiyede çöp kamyonuna binen Burak ve babası kamyon ile gezerek tur attı. Baba Şahin Karaca, oğlunun talebini yerine getiren Yunusemre Belediyesi yetkililerine tek tek teşekkür etti.