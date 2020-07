Mucizeye ihtiyaç var

TFF 1'inci Lig'de üst üste 4'üncü galibiyetini Boluspor'u deplasmanda 1-0 yenerek alıp Play-Off'u garantileyen Akhisarspor, normal sezonun son haftasına direkt Süper Lig umuduyla girdi. Düşme korkusu yaşayan Bolu'nun kilidini henüz 5'inci dakikada stoperi Cocalic'le açan yeşil-siyahlılar, 57 puanla Play-Off biletini cebine koydu. Akhisarspor formasıyla daha önce 27 Ocak 2019'da Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında gol atan Bosna Hersekli stoper, 1.5 yıl sonra ağları sarsıp takımına ilk hedef olan Play-Off'u getirdi. Bu galibiyetle ligin son haftasına Altay'ı deplasmanda 1-0 yenerek 59 puana ulaşan ikinci sıradaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 2 puan, Cesar Group Ümraniyespor engelini 3-2'yle aşan 58 puandaki üçüncü Adana Demirspor'un 1 puan gerisinde dördüncü giren Akigo, son hafta Keçiörengücü'nü evinde yenip rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Akhisarspor'a Süper Lig'e işi Play-Off'a bırakmadan direkt dönebilmek için Erzurumspor'un son hafta evinde Ümraniyespor'a yenilmesi, Adana Demirspor'un da yine iç sahada İstanbulspor'a takılması gerekecek.Akhisarspor Teknik direktörü Yılmaz Vural, "Ben Altay maçından sonra arka arkaya 4 maç kazanan birisiyim. Keşke Altay maçında da başında olabilseydim de takıma bir katkı olsaydı. Ciğeri yanıyor insanın ama nasip her şey. Futbolda mucize vardır her an her şey olabilir. Olmadı Play-Off'tan çıkarız. Biz finallerin takımıyız" dedi. Akhisar'da Onur ve Bjarnason son hafta 4 sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.TFF 1. Lig'de Play-Off yarışında 2 puan önündeki 53 puanlı Fatih Karagümrük'ün deplasmanda Keçiröngücü'ne 3-0 mağlup olduğu 33'üncü haftada evinde zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tek golle boyun eğerek çok önemli bir fırsatı kaçıran 51 puanlı Altay, normal sezonun son maçında küme düşen Adanaspor'a bel bağlayacak. İzmir ekibine ilk 6'ya kalması deplasmanda Giresunspor'u mağlup etmesi yetmeyecek. Siyah-beyazlıların, Süper Lig iddiasını sürdürmesi için aynı zamanda Adanaspor'un deplasmanda Fatih Karagümrük'ü dize getirmesi gerecek. Son hafta Altay'ın galibiyeti, Fatih Karagümrük'ün beraberliği halinde 54 puanda buluşacak iki ekipten İstanbul temsilcisi ikili averajda üstün olması nedeniyle adını ilk 6'ya yazdıracak.