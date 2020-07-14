TÜBİTAK’tan burs imkanı

YAŞAR Üniversitesi, doktora öğrencilerine burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği sağlayan TÜBİTAK2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş, Prof. Dr. Mustafa Seçmen ve Dr. Nalan Özkurt'un akademik danışmanlığını gerçekleştireceği tez çalışmalarının başvuruların, eylül ayına kadar devam edeceği belirtildi. Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş, Prof. Dr. Mustafa Seçmen ve Dr. Nalan Özkurt, "Araştırmacılar, aylık 4 bin 500 lira doktora bursunu da 4 yıl boyunca almaya hak kazanacak" dedi.