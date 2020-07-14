Türkiye ve ASEAN ortaklığı STA ile büyüyecek

ihracatçılar, Asya Pasifik bölgesiyle güçlü bir tedarik zinciri ve karsılıklı ticaretin kolaylasması için 10 Güneydogu Asya ülkesini kapsayan Güneydogu Asya Uluslar Birligi (ASEAN) ile serbest ticaret anlasması (STA) müzakerelerinin hız kazanması ve imza asamasına geçilmesi taraftarı. Ege Ihracatçı Birlikleri Koordinatör Baskanı Jak Eskinazi, dünya ekonomisindeki büyümenin yüzde 60'ını, küresel ticaret hacminin ise yüzde 30'unu Asya-Pasifik ülkelerinin kapsadıgını söyleyerek, "Bu potansiyelden faydalanabilmemiz için dünyanın tüm cografyalarını kapsayacak sekilde yeni bir ticaret ekseni olusturarak ihracat menzilimizi genisletmeli, bu pazarlarda güçlü pozisyon almalıyız. Malezya, Endonezya ve Filipinler'in 650 milyonluk nüfusu kapsayan ASEAN içerisinde yer alması bizim için önem arz ediyor. 2017'de ASEAN'ın sektörel diyalog ortakları listesine giren Türkiye, iyi iliskileri sayesinde bölgedeki etkinligini gün geçtikçe arttırıyor. ASEAN'a üye ülkelerle ticaret hacmimiz 2019'da 9 milyar dolara ulastı" dedi.