Vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bildi

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzunca bir süre evlerinden çıkmayan milyonlarca kişi, normalleşme süreciyle birlikte hafta sonlarını dışarıda geçiriyor. Geçtiğimiz hafta sonu sıcak havadan bunalan İzmirliler, soluğu piknik alanlarınan oldağa Çeçekliköy,Yamanlar, İnciraltı Kent Ormanı'nda aldı. Mesire alanları, piknikçilerin akınına uğradı.Bazı vatandaşlar ise piknik yapmak yerine gezmeyi tercih etti. Selçuk'a bağlı Şirince'ye hem İzmir'den hem de çevre illerden çok sayıda ziyaretçi gitti. Sabahın erken saatlerinden itibaren mahalleye gelenler, bol bol alışveriş yapıp esnafında yüzünü güldürdü. İzmir'in yanı sıra Denizli'de UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Normalleşme dönemi 1 Haziran'da başlayan Pamukkale, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Çoğu yerli turistlerden oluşan ziyaretçilerin travertenler ve çevresinde gezinti yaptığı gözlendi.