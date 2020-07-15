Başdaş: 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz 2016'da, TSK içerisinde yuvalanmış hain FETÖ yapılanmasına mensup bir avuç cuntacı tarafından yapılan hain işgal girişimini lanetlediğini ifade eden Başdaş, "O gece gözü dönmüş FETÖ'cü hainler, milletin silahını millete yönelterek 250 vatandaşımızı şehit etti, yüzlerce vatandaşımız ise gazi oldu. Milletimiz her 15 Temmuz tarihinde bu cuntacı alçaklara lanetler yağdıracak" dedi. Tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olarak gerçekleştirilen 15 Temmuz işgal girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliğiyle püskürtüldüğünü ifade eden Başdaş, "Bizler canımızı veririz ancak vatanımızı asla! Vatanımız namusumuzdur. Bunu 15 Temmuz'da tüm dünyaya tekrar gösterdik. Bu duygu ve düşüncelerle, tarihe şanlı bir direniş olarak geçen 15 Temmuz'un yıldönümü vesilesiyle şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor ve hepsini şükranla anıyoruz" diye konuştu.