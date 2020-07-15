Darbecilere karşı koydu

FETÖ, 15 Temmuz 2016 gecesi kalkıştığı hain darbe kalkışmasında Denizli ve Aydın'dan 580 askeri personeli Çardak Havaalanı kullaarak Ankara'ya götürmek istedi. Bu sırada, askeri aracın önüne geçen çok sayıda vatandaş, demokrasiye sahip çıktı. Askeri konvoyun geçişi sırasında yolu kapatan vatandaşlar arasında yer alan 2 çocuk annesi Elif Dağdelen, en öndeki askeri araca binip kontak anahtarını aldı. Dağdelen, bu sayede konvoyu durdurmayı başardı. O dönem Çardak ilçesinde yaşayan Dağdelen, darbe girişimi sırasında gösterdiği cesaretle ilçenin kahramanlarından oldu.Dağdelen, televizyonlarda okunan darbe bildirisini duyunca çocukların da alarak dışarı çıktığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sokaklara inin' çağrısı sonrası ailesiyle birlikte Çardak Havaalanı'na yöneldiklerini ifade etti. Yolda askeri konvoyla karşılaştıklarını belirten Dağdelen, camı açıp, "Nereye gidiyorsunuz? Geri dönün" çağrısında bulunduğunu kaydetti. Askeri konvoydan önce havaalanına ulaştıklarını ve yolu kapattıklarını dile getiren Dağdelen, "Askeri konvoyun önüne geçtik. Geçiş izni vermedik. En öndeki araca bindim. Anahtarı çekip aldım. O gece vatan elden gidecek korkusuyla o araca nasıl çıktığımı bir Allah, bir de ben biliyorum.Tekerlerin önüne oturduklarını belirten Dağdelen, "Komutanları geldi, kalkmamızı söyledi. 'Sizi öldürürüz' dediler. Ayağa kalkıp kol kola girerek mücadelemize devam ettik. Allah'ın izniyle olayı yatıştırdık. Bizi o gece öldüremezlerdi. Kurşun bile işlemezdi. Bizde bu iman bu yürek olduğu sürece bu vatana onlara asla teslim etmeyiz. Onların hain planları varsa bizim de yüreğimiz var. Vatanımız için ölsek de korkup kaçmayız. Biz her durumda vatanımız için mücadeleye hazırız. Üzerimde üniforma olması şart değil. Çocuklarımı bu vatan için büyüttüm, hazırladım. Vatanımız için her zaman askeriz. Egemenliğin milletin olduğunu kanıtladık" dedi.