Demokrasi anıtı açılıyor

EGE Üniversitesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri" kapsamında 14- 17 Temmuz tarihleri arasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek hem salon etkinlikleri hem de internet üzerinden online programlar gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi önceki dönem Meclis Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı, Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ege Üniversitesinde düzenlenecek olan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programına katılarak, "15 Temmuz Demokrasi Anıtı"nın açılışını gerçekleştirilecek. Program kapsamında Bilal Saygılı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua okunacak ve lokma hayrı da yapılacak.