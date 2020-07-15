Demokrasi şehitleri DEÜ’de anılıyor

DOKUZ Eylül Üniversitesi tarafından bir hafta sürecek '15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Haftası' etkinlikleri '15 Temmuz ve Şehitlik Kavramı' konulu panel ile başladı. 15 Temmuz şehitlerine ithafen hazırlanan kısa filmlerin gösterimlerinin yapıldığı panelin açılışında konuşan DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Bilen, "15 Temmuz Şehitleri, vatanın bölünmezliği ve birliği için düştükleri topraklarda; kendilerine Allah'ın tanıklık edeceğine olan inançla bu mücadeleye katıldılar. İçinde bulunduğumuz vatanı, dirliğini korumak için canlarını feda ettiler. Kendilerini rahmetle anıyoruz" dedi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise "Geçmişi nice kahramanlıklarla dolu milletimizin varlığına kast eden bu kalkışmayı hiçbir zaman unutmayarak, demokrasiye bağlı ve milli iradeye saygılı nesiller yetiştireceğiz. 13-17 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceğimiz etkinliklerimiz ile aziz şehitlerimizi anacak; birlik ve beraberliğimizi vurgulayacağız. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum" diye konuştu.