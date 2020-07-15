Denizlispor mucizesi

SÜPER Lig'de kümede kalma yolunda şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u evinde geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor sevinç gözyaşlarına boğuldu. Kaleci Adam Stachowiak ile Barrow korona virüs sürecinde takımı terk edip kaçtı. Ardından kiralık sözleşmesi bittiğini söyleyen Ben Youssef ayrıldı. Bu da yetmezmiş gibi ikinci kaleci Tolgahan Acar'ın sol el tarak kemiği kırılınca sezonu kapattı ve kale 26 yaşındaki Hüseyin Altıntaş'a kaldı. Trabzon maçı öncesinde parasını alamadığı için kenti terk eden Ogenyi Onazi ile Emniyet ile yapılan ortak çalışma sonucunda güçlükle bulundu ve ikna edilip takıma dahil edildi. Bülent Uygun'un görevine son verilmesinin ardından takımı Levent Kartop'a emanet eden Denizlispor birçok eksikle çıktığı maçta Trabzonspor'u mağlup ederek 35 puana yükselip hayat buldu. Horozlar kalan iki maçta Alanyaspor ile deplasmanda, Ankaragücü ile evinde karşılaşacak.