Devlet madalyasını gururla taşıyorum

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, duygularını ve o gece yaşadıklarını Egeli SABAH'a anlattı. O geceyi hatırlamak istemediğini belirten Kuzgun, "Allah'ın evinin camlarını kırdılar. Adil isimli şahıs boşluğuma yumruk vurdu. İlknur adlı kadın da sırtıma taşla vurdu. Aldığım darbelerden dolayı 15-20 gün yataktan kalkamadım. Namaz bile kılamadım. Her tarafım morardı. 15-20 gün camiye gidemedim. 10 günlük görev yapamaz raporu aldım. Vatan hainlerine hakkımı helal etmiyorum. Allah'a havale ediyorum. Mahkemede sanıklara verilen ceza vicdanımı rahatlatmadı. Ben bu kadar hafif ceza beklemiyordum. Mahkemeden öyle bir ceza çıkmalıydı ki başkaları aynı şeye bir daha yeltenmesin. Devletin din görevlisini istediğin gibi darp et. 3 ay yatıp çık. Bu cezanın hiçbir caydırıcılığı yok. Allah'ın evini bastılar, camları kırdılar. Ayakkabılarıyla içeri girdiler. Hakim ödül gibi ceza verdi. Yaptıkları yanına kar kaldı. İçeride 10 sene yatacaktılar ki akılları başlarına gelecekti" diye konuştu. Kuzgun sela okuduğu için kendisini darp eden kişilerin bir yandan da, 'Darbeyi önleyemezsiniz' dediklerini hatırladığını belirtti. Bu şahısların vatan haini olduğunu söyleyen Kuzgun, "Bunlar vatan haini. Fetöcü bunlar. Cenabı Allah bunları kahrı perişan etsin. Sadece ben değil, tüm halka yapılan bir darbeydi. Kendi silahımızla, kendi tanklarımızla, uçaklarımızla devlete ele geçirmeye çalıştılar. Tüm şehitlerimizin anne ve babalarına Allah sabır versin" diye konuştu.DARBE girişimi sırasında ülke ve milletin bütünlüğünün korunmasında, devletin yüceltilmesinde ve milli menfaatlere katkı gösteren Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'a Devlet Övünç Madalyası verilmişti. Kuzgun'u darbeden 3 kişinin yargılandığı davada İlknur C.F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. beraat etmişti. Mahkemenin sanıklara verdiği ödül gibi ceza tepki çekmişti.