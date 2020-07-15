İzmir polisinden FETÖ’ye geçit yok

FETÖ/PDY'NIN, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Örgütün başkenti olarak kabul edilen İzmir'de polis, tarafından gece gündüz demeden düzenlenen operasyonlar FETÖ'nün çökertilmesinde çok etkili oldu. Terörle Mücadele, İstihbarat, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele başta olmak üzere İzmir polisi FETÖ'ye karşı topyekün bir mücadele başlattı. FETÖ/ PDY terör örgütünün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında son 4 yılda darbe girişimine iştirak eden terör örgütü mensubu toplam 2 bin 991 askere adli işlem yapıldı, bunlardan bin 237'si tutuklandı. Bin 886 örgüt mensubu askerden 801'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilirken, 252 asker ise örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgi vererek itirafçı oldu.Son 4 yılda Terör örgütü mensuplarınca örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan kriptografik haberleşme sistemlerinden olan "Bylock Talk And Chat" programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 bin 550 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldığı, FETÖ'ye üye veya yardım ettiği iddiasıyla 980 işadamı hakkımda adli işlem yapıldığı bildirildi. 4 yılda toplam 13 bin soruşturma yapıldığı, 6 bin 500 tutuklanma kararı verildiği belirtildi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "FETÖ ile mücadelemiz son örgüt mensubu yakalanana dek sürecek" dedi.