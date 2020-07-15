Kahramanlara anlamlı anma

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İzmir Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlikler İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda il genelinde saat 20.00'de başlayacak. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl pandemi salgını nedeniyle gerçekleştirilecek olan etkinliklerde bir dizi önlemler de alınacak. Bu yılki Demokrasi Nöbeti uygulanması şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile STK, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımlarıyla 50 kişilik gruplar halinde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlamaları saat 20.00'da Mehteran Takımının Büyükşehir Belediye Binası İZSU önünden Konak Meydanına yürüyerek giriş yapması ile başlayacak. Kalkışmada yaşamını yitiren şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından saat 20.30'da İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kuranı-ı Kerim Tilaveti İlahi Grubunun Tasavvuf Musiki Dinletisi gerçekleştirilecek. Ardından da darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz için dua okunacak. Saatler 21.15'i gösterdiğinde darbe Kalkışmasının İlk görüntülerinden oluşan kolajın yayını gerçekleşecek. 21.25'te İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak. Programa katılması durumunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'de günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak. Saat 22.00'da Konak Meydanında kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminin yaşandığı gece TV ekranlarından halka yaptığı çağrı yayınlanacak. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka sesleniş konuşması gerçekleşecek. Canlı yayınlanacak bu konuşmanın ardından Türkiye'nin birçok kentinde gerçekleştirilen kutlamaları içeren görüntüler de Konak Meydanındaki dev ekrana yansıtılacak. Saatler 22.50'yi gösterdiğinde İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunun seslendireceği Kahramanlık Türküleri konseri ve zeybek gösterisi gerçekleştirilecek. Saat 23.30'da ise TRT İzmir Radyosunun Kahramanlık Türküleri konseri gerçekleşecek. Ardından da darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videoların gösterimi yapılacak. Saatler 00.13'ü gösterdiğinde tüm Camilerde aynı anda Sela okunacak. 00.20'de ise İl Müftülüğü görevlisi tarafından Fetih Suresinin Okunması yapılacak. Gece boyunca Cumhurbaşkanlığımızın uygun gördüğü 15 Temmuz konulu şarkı, marşlar ve videoların gösterimi gerçekleşecek. Etkinlikler sabah namazı ile sona erecek.