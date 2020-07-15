Kapıyı kırarak halkı sokaklara davet etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde, Denizli'nin Çardak ilçesinde halkın ayaklanması için sela okuyan, ardından kendi aracıyla sokak sokak dolaşarak insanlara sokağa çıkmaları konusunda çağrı yapan belediyede imamı Mehdi Koç, (43), yaşananları anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halkı sokağa çağıran Koç, vatan savunmasının verdiği cesaretle askeri araçların girişini engelleyerek 580 askerin gözaltına alınmasına katkıda bulunmanın gururunu yaşıyor. 4 sene önce yaşanan hain girişimi unutmadığını belirten Koç, "Hiçbir korkumuz olmadı. Sonuçlarına, ölümü dahi düşünerek razı geldik" dedi.Gecenin ilerleyen saatlerinde sela okuduğunu ardından insanların da sokağa çıktığını ifade eden Koç, yaşananları şu şekilde anlattı: "Saat 00.30 sıralarıydı. Gecenin ilerleyen saatleri olmuştu. Hiçbir cami imamı yoktu. Benim, cenaze hizmetleri imamı olarak günlük işimde kullandığım ufak, şarjlı megafonum var. Onu aldım ve Çarşı Cami'ye geldim. Çarşı Cami'nin içerisine girip minarenin kapısına baktığımızda kilitliydi. Kapıyı zorlayarak, bir şekilde kırarak açmayı denedik ve başardık. Merdivenlerden çıktık şerifeye kadar ilerledik. En son minarenin balkonuna çıkınca selamızı verdik. Selanın sonunda ise, 'Devletimizin ve milletimizin bekası için, milletimizin kurtuluşu için bayrağımız ve dinimiz için herkes sokağa çıksın ve devletine sahip çıksın' dedim. En doğru şeyi yaptık. Selanın ardından herkes sokağa çıkmaya başladı." Ardından aracıyla sokak sokak dolaşarak daha çok insanın sokağa çıkmasını sağladıklarını dile getiren Koç, "O şekilde sabahlara kadar halkı sokağa davet ettik. Sürekli bağırdık, hiç kimsenin korkmaması gerektiğini, darbenin bastırılabileceğini, devlete ve millete hiçbir zaman karşı gelinemeyeceğini sabahlara kadar gayretimiz, cesaretimiz ve imanımız ile gösterdik. 15 Temmuz, devletimize sahip çıkmayı perçinlediğimiz gündür. İnşallah Allah'ım bir daha devletimize, milletimize, ordumuza böyle bir kötülük yaşatmasın. İnşallah birlikte bir olacağız, diri olacağız" şeklinde konuştu.