Karanlık gecenin gizli kahramanları

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde İstanbul'da gazi olan Cengiz Güncü ile Ankara'da gazi olan Gülizar Demirci buluştu. İzmir'de bir araya gelen Güncü ile Demirci, o geceye dair yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. FETÖ'nün 15 Temmuz'da harekete geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'da sokağa çıkan Cengiz Güncü, "Bizler de o dönem Üsküdar ve Kavacık halkı olarak reisimizin emri ile o gece köprüye gittik. Köprüde askerlerle karşılaştık. Cenab-ı Allah orada bize bir cesaret, bir iman gücü verdi. O esnada silahlar patladı, çok sayıda arkadaşımız yanımızda gazi oldu. O gün biz tankların üzerine çıktık, tankları durdurduk. Silahları topladık. Sabaha karşı kalkışmayı bertaraf ettik. Allah'a şükürler olsun. Bizim halk olarak 15 Temmuz'da milletimiz, devletimiz, bayrağımız için dışarı çıktık. Eğer polisimiz olmasaydı biz başaramayacaktık" diye konuştu. İnsanların kendilerine bazı zamanlar olumsuz tepki gösterdiğini belirten Cengiz Güncü, devlet yetkililerinin kendilerine her zaman sahip çıktığını söyledi. Güncü, "O günden bu yana hayatımızda bir çok şey değişti. İlk zamanlar buradaki bazı işlerimizi kaybettik. 'Bizim için mi çıktınız?' diyenler d e oldu, 'Bana ne' diyenler de oldu. Ama devletimiz her zaman bize sahip çıktı. Bizleri hiç bir zaman için mağdur etmedi" dedi.Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önündeki saldırıda gazi olan Gülizar Demirci ise "Devlet katında gaziyim, inşallah Allah katında da öyleyimdir. Ankara Türkiye'nin başkenti. Havadan ve karadan saldırı var. Benim aklıma ilk gelen şey, 'Acaba hangi ülke bize saldırıyor?' Emniyetin önüne geldiğimizde orada yaşananlar çok zordu. Bir hamile bayan vardı, düşünsenize karnındaki bebeğiyle oraya gelmiş vatan için. Yanımdaki teyzenin ayağında terliği yok. Emniyetin oradan Genelkurmay'a gittik. Bir helikopter halkı vura vura gidip geliyordu. Bir bakıyorsun yanındaki insanın bir tarafı yok oluyor, kolu kopuyor, herkes yere yığılıyor. Orada hiçbir şey yapamıyorsun. Vahşet görüntüler vardı. Yerde bir şehidimizin beynini gördüm. Ben kolumdan vurulduktan sonra elinde telsiz olan bir kardeşimiz bana yardım etti. Sanıyorum ki sivil polisti. Allah ondan razı olsun. Allah bir daha böyle bir gece yaşatmasın vatandaşlarımıza. Bir bayrağımız, vatanımız var. Biz birbirimize kenetlenelim ve Türk'ün gücünü dünyaya gösterelim" diye konuştu.Hangi ile giderse gitsin orada kendisini mutlaka bir yazı ya da şehit ailesinin karşıladığını belirten Gülizar Demirci, kendisiyle aynı kaderi yaşayanlarla kardeş gibi olduklarını söyledi. Demirci, "Bakın ben yeni İzmir'e geldim ve burada Gazi Cengiz Güncü ile tanıştık. Allah razı olsun eşiyle beraber beni 3 gündür misafir ediyor. Şimdi ben Cengiz Bey'in elini öpmeyeyim de kimin elini öpeyim.