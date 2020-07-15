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KSK’da kura heyecanı

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
KSK’da kura heyecanı
FIBA Şampiyonlar Ligi'ne 2 yıl aradan sonra yeni sezonda tekrar katılacak Pınar Karşıyaka'nın rakipleri bugün İsviçre'de çekilecek kura ile belli olacak. Patrick Baumann Basketbol Evi'ndeki kura çekimi saat 12.00'de başlayacak. İzmir ekibi, çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçları sonucu son 16'ya kalmak için grubunda ilk 4 takım arasına adını yazdırmaya çalışacak. Grup aşamasında 32 takımın yer alacağı ligde bu sezon Türkiye'yi Karşıyaka'nın yanı sıra Galatasaray, Darüşşafaka, Türk Telekom ve Tofaş temsil edecek.
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KSK’da kura heyecanı
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