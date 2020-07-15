‘Milletin asıl gücü inançlı insanlarıdır’

DENİZLİBüyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kadim tarihinde sayısız savaşlara, felaketlere ve zor dönemlere asil duruşuyla göğüs geren aziz Türk milletinin 4 yıl önce vatan haini FETÖ'ye karşı mücadelesiyle destan yazdığını hatırlatan Başkan Osman Zolan, "15 Temmuz 2016'da yaşanan menfur darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilmiştir. Türk milleti bir kez daha bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu şehrin kahraman evlatları İstiklal Mücadelesi'nde olduğu gibi yine tek ses, tek yürek olmuş, vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve millet iradesine sahip çıkmıştır" dedi.Başkan Zolan, "Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil 'ya istiklal ya ölüm' diyerek cephelere koşan inançlı insanlarıdır. 15 Temmuz gecesi tanklara ve uçaklara göğsünü siper eden milletimiz istiklalinden ve istikbalinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, 15 Temmuz'da bu kutsal vatan için canını veren aziz şehitlerimizi ve ülkemizin bekası için kanını döken tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.