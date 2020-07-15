‘Oğlumuzla 26 yıldır gurur duyuyoruz’

ERZURUM'UN Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik 10 Temmuz'dan bu yana yürütülen "Şehit Tarık Daşar Operasyonu" devam ediyor. 1994 yılında aynı bölgede şehit düşen şehit Daşar'ın Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ailesi, 26 yıl geçmesine rağmen evlatları hatırlandığı için memnuniyet duydu. Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, anne Asiye ve baba Kemal Daşar'ı evinde ziyaret etti, onlara Şenkaya'da devam eden operasyonla ilgili bilgi verdi.Tuğgeneral Yıldırım, devletin tüm imkanlarıyla şehit ailesinin yanında olduğunu, jandarma timlerinin bölgeyi teröristlerden arındırmaya devam ettiğini aktardı. Şehit Tarık Daşar'ın gerçek bir kahraman asker olduğunu ifade eden Yıldırım, şehidin 26 yıl önce kendi canını ortaya koyup pek çok silah arkadaşının hayatını kurtardığını anımsattı. Şehidin Çapaklı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret eden Tuğgeneral Yıldırım ve şehit ailesi, mezarın başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Anne Asiye Daşar, üzerinden 26 yıl geçse de oğlunun adının hatırlanmasının sevincini ve gururunu yaşadığını anlattı.