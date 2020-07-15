Plaj yolu kapandı halk tepki gösterdi

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de, uzun yıllardır günübirlik tatil için tercih edilen Yalı Mahallesi Halk Plajı, bu yıl Çeşme Belediyesi'nin kararıyla araç trafiğine kapatıldı. Önceki yıllarda plaj yakınına araçlarıyla giriş yapan tatilciler, piknik tüpünden masa ve sandalyeye, çadırdan plaj oyuncaklarına kadar pek çok eşyayı araçlarından indirerek, ailece denize giriyordu. Bu yıl ise tatilciler, araçlarını park ederek, eşyalarıyla birlikte yaklaşık 500 metre yürüdükleri için tepki gösterdi. Kimileri tuvalet ve duşakabinin olmadığı plaja acil düzenleme getirilmesi gerektiğini savundu kimileri ise araç trafiğine kapatma kararına karşı çıktı.Yaklaşık 25 yıldır aynı plaja geldiğini söyleyen Ali Bayram, "Biz de buraya araba girmesini istemiyoruz ama hiçbir düzenleme yapmadan insanları mağdur ettiler, mesafeyi çok uzun tuttular. İnsanlar mağdur. 500 metre ileri arabayı koyuyoruz" diye konuştu. Gaye Hamalıoğlu, "Doğru bir karar, insanlar arabalarıyla giriyordu, bu durum kötüydü ancak bu şekilde olmaması gerekiyordu" dedi. Sabri Çelikşan, "Bizim için çok büyük bir sıkıntı oldu" diye konuştu.