Yüksel: Milletimiz gücünü gösterdi

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaafer Sıtkı Yüksel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yüksel, Türk halkının 15 Temmuz 2016 gecesindeki kahramanlığının ilelebet hatırlanacağını vurguladı. Kalkışmayı gerçekleştiren hainlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Yüksel, "15 Temmuz 2016 tarihinde içeriden ve dışarıdan bazı hainlerin, ülkenin meşru hükümetini yıkmaya yönelik girişimini etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığı, her 15 Temmuz'da ilelebet hatırlanacaktır. Türk halkı, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini göstererek, bütün dünyaya örnek olmuştur. Türk Milleti demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacaktır" dedi. Tüm vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayan Yüksel, "Üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen, acıları kalbimizde taze duran ve hiçbir zaman unutmayacağımız gibi, unutulmasına da müsaade etmeyeceğimiz 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.