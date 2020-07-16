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Beraberlik ruhunu muhafaza edeceğiz

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Beraberlik ruhunu muhafaza edeceğiz
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 4. yılı; Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında; Türk Milletinin iradesine kasteden her ihanetin, her düşmanın hak ettiği cevabı aldığına dikkat çeken Başkan Sürekli; "Milletimiz, tarih boyunca, iradesine ve istiklaline kasteden her girişimin cevabını misliyle vermiştir. 4 yıl önce 15 Temmuz gecesi de o köprüde namluların ucuna iman dolu göğsünü dayayarak kahramanlık destanı yazmıştır. Birlik ve beraberlik şuurumuzun destanlaştığı bu direnişi unutmak mümkün değildir. Bize düşen, bu şuuru büyüterek muhafaza etmektir" dedi. Gazilere şükranlarını sunan, hayırlı, uzun ömürler dileyen Başkan Sürekli, "Şehitlerimizi minnet ile yad ediyorum. Onların emanetine sahip çıkacak; hedeflerimizden şaşmadan, birlik ve dirliğimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
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Beraberlik ruhunu muhafaza edeceğiz
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