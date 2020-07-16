‘Çeşme’ye yatırım yapan kazanacak’

15 yıldır gayrimenkul ve emlak danışmanlığı sektöründe hizmet veren YV Emlak Kurucusu Yiğit Varhan, pandemisi nedeniyle Çeşme'ye büyük bir talep patlaması olduğunu söyledi. Varhan, ancak konut stoğunun taleplere cevap veremediğini belirtti. Ceşme yarımadasında yeni inşaat yapmanın giderek zorlaştığını dile getiren Yiğit Varhan, sektörün bu nedenle daraldığını ve fiyatların da arttığını belirtti. Varhan, "Pandemi nedeniyle insanlar artık Çeşme'de yaşamak istiyor. Fakat ilçenin imara açık arsa sorunu nedeniyle inşaat yapılacak yeni bir alan olmadığı için kalan yerlerin fiyatı üç misli arttı. İnsanların bir şekilde ev sahibi olmak istiyor. Banka kredileri de bu süreci hızlandırdı. Yalnızca İstanbul'dan değil Türkiye'nin başka büyük kentlerinden gelen insanlar da ev almayı talep ediyor. İnsanlar artık 12 ay boyunca burada yaşamak istiyor" dedi.Çeşme'de arz ve talep dengesinin bozulduğuna dikkat çeken Yiğit Varhan, "Emlak sektöründe talep artışı var fakat satılacak ev yok. Küçük arsalar bile inanılmaz yüksek fiyatlara satılıyor. Tapu dairesi ancak 20 gün sonraya randevu veriyor. Bunun yanısıra tarla satışları da çok arttı. İnsanlar ellerindeki evleri sezonluk vermek istiyor bu nedenle de fiyatlar artıyor. Çeşmedeki nüfus profili de değişti. Ünlü isimler ve işadamlarına satış gerçekleştiriyoruz. Çeşme'ye yatırım yapan kazanır. Çünkü fiyatlar durmayacak ileriye doğru gidecek. Yatırımcılara benim tavsiyem tarla satın almaları yönünde olacaktır" dedi.