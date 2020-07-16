Denizli’nin Oscar’ı

üper Lig'de son olarak şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u evinde 2-1 yenerek kümede kalma yolunda hayati bir galibiyete imza atan Yukatel Denizlispor'da Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan yürekleri fethetti. Trabzonspor maçında 73'üncü dakikada oyuna girip 11 dakika sonra ağları sarsan ve galibiyetin mimarı olan 23 yaşındaki futbolcu 'süper yedek' olarak anılmaya başlandı. Genellikle oyuna sonradan dahil olan Estupinan, 7 kez fileleri sarsarak vatandaşı Hugo Rodallega'yı da geride bıraktı. Rodallega toplam 6 kez ağları havalandırırken, Estupinan ise deneyimli golcüden 1 gol fazla kaydetmeyi başardı. Estupinan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 gol atarak Denizlispor'a çok önemli katkılar koydu. Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından kiralanan Estupinan'ın bonservisini almak için harekete geçen yönetimin sezon biter bitmez transferi resmiyete dökeceği açıklandı. Bu sezon 14'ü ilk 11'de 23 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu Süper Lig'de 26 maçta 7 gol atarken Türkiye Kupası'nda da 5 maçta 7 gol kaydedip takımın en golcü futbolcusu olmayı başardı. Ekvador Pro Lig ekibi Barcelona SC'den transfer edilen yıldız futbolcu henüz 23 yaşında. Öte yandan, Denizlispor'un altyapısından çıkardığı kaleci Hüseyin Altuntaş da ilkleri yaşadı. Kaleci Tolgahan'ın elinin kırılmasının ardından kaleye geçen 25 yaşındaki file bekçisi kariyerinde ilk kez bir Süper Lig müsabakasında görev yaptı. Trabzonspor maçında güven veren Hüseyin teknik ekipten de tam not aldı. PRİM DOPİNGİŞampiyon adayı Trabzonspor'u birçok eksiğine rağmen mağlup edip ligde kalma yolunda büyük avantaj yakalayan Denizlispor'da futbolcular sadece üç puan kazanıp rahatlamadı, 100'er bin liralık da primleri ceplerine koydu. Yönetimin vadettiği galibiyet primini bu hafta içinde futbolculara dağıtacağı açıklandı. Yönetim ayrıca ligde kalmayı garantilemi halinde futbolculara ekstra prim vermeyi taahhüt etti. Denizlispor kalan haftalarda Alanyaspor ile deplasmanda, Ankaragücü ile evinde oynayacak.