Doğum gününde kalbine kavuştu

Denizli'de yaklaşık 6 yıldır çeşitli hastanelerde tedavi gören ve doğuştan kalbi delik olan 17 yaşındaki Beyza, doğum gününde yeniden hayata tutundu. Pandemi öncesi kalbindeki delik ve yan hastalıklarından dolayı hakkında ameliyat kararı verilen Beyza, tedavi gördüğü hastaneden Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne gelerek Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ile Op. Dr. Merih Yılmaz tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Beyza'ya ameliyat gününe denk gelen doğum günü vesilesiyle doktorlar ve personeller tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. 17. yaşına ameliyatta giren Beyza'nın annesi, "Yaklaşık 6 yıldır tedavi için hastanelere gidip geliyorduk. Doktorları, 2005 yılında Tunceli'de şehit olan babasının eksikliğini aratmadan bir baba gibi yaklaştı" dedi.