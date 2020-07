BOLUSPOR'U deplasmanda yenerek 57 puanla 4. sıraya yükselen Akhisarspor bitime bir maç kala ikinci sıradaki 59 puanlı Erzurumspor'un evinde Ümraüniyespor'a, 58 puanlı Adana Demirspor'un da İstanbulspor'a takılıp evinde Keçiörengücü'nü yenmesi gerekiyor. Yılmaz Vural, "Futbolda mucize vardır her an her şey olabilir. Olmadı Play-Off'tan çıkarız. Biz finallerin takımıyız" dedi. Akhisar'da Onur ve Bjarnason son hafta 4 sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.