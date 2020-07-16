İzmir’de konut talepleri patladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) sağlığı olduğu kadar ekonomiye de vurdu. Son dönemde ekonominin canlanması için sunulan bir yıl geri ödemesiz düşük faizli konut kredisi seçeneği, satış ofisleri, gayrimenkul siteleri ve tapu dairelerinin trafiğini artırdı. Büyük kentlerde, Mart ayı ortalarından itibaren özellikle ikinci el ve bahçeli konut satışlarına olan talebin yoğunlaşması nedeniyle ev fiyatları da buna paralel olarak yükseldi. Haziran ayından sonra görece olarak etkisini yitiren pandemi nedeniyle evlerinden çıkan yatırımcıların özellikle yılın üçüncü ve son çeyreğinde satışları artıracağını söyleyen İzmirli gayrimenkul sektörü temsilcileri yatırım yapmak için doğru zaman olduğu görüşünde birleşiyor.2020 yılının özellikle ikinci yarısı inşaat sektörü açısından hareketli geçecektir. Bir süredir ertelenen yatırımların ardından kamu ve özel bankaların uyguladığı düşük faizli kredi politikası insanları alım konusunda daha da cesaretlendirdi. Piyasayı iyi analiz edenler bilirler ki; artan konut fiyatı trendi yükselerek devam edecektir. Benim tavsiyem ev almak veya yatırım yapmak isteyenler daha fazla beklemesinler; çünkü fiyatlar hiç beklemedikleri kadar yükselebilir.Konut satışlarının arttığını sektör olarak gözlemlediğimiz şu dönemde İzmir avantajlı bir konuma sahip. Çünkü doğal yaşam ve sosyal donatılarıyla ön plana çıkan konutlar İstanbul'daki örneklerine göre hem daha kaliteli hem de daha uygun koşullarda satılabiliyor. Artık insanlar daha bilinçli ve ne istediğini bilir şekilde bize geliyor. Biz de ihtiyaçlarına uygun daire tipleriyle müşterilerimize çözüm sunuyoruz. Kentimizin sektör açısından önü açık. İzmir, yatırım açısından kazançlı imkanlar sunuyor.Pandemi sonrası müstakil ve bahçeli konutlara olan ilgi çok arttı. Önümüzdeki süreçte biz de firma olarak İzmir'de farklı lokasyonlarda villa tarzı konut yapmak için araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi sonrasında konut ve gayrimenkul piyasası yeniden güvenilir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Coordinat Yapı olarak biz de önemli satışlara imza attık. İzmir'de konut stoğu yeterince olmadığı ve yeni inşaat yapmanın da maliyeti arttığı için bu durum da fiyatları yükseltti. Bu nedenle konut almak isteyenleri artıştan etkilenmemeleri için yatırım yapmaya çağırıyorum.Sektör özellikle Haziran ayıyla birlikte bir canlanma yaşadı. Yalnızca İzmir içi değil şehir dışından gelenler de konut talep ediyor. Şu dönemde özellikle bahçeli ve müstakil konutlar çok revaçta. Yazlık bölgelerdeki konutlar büyük ilgi görüyor. Faizlerin düşmesi ile alım gücü yükseldi.TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2019 yılı h aziran ayında İzmir'de 3 bin 331 olan konut satışı, 2020 yılı haziran ayında yüzde 250.9 oranında artarak 11 bin 690 oldu.