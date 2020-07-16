İzmirli annenin velayet zaferi

İzmirli Dilek Güneş, iş için kente gelen Selanikli Georgios Tsakiridis ile tanıştı. aralarında duygusal bağ oluşan çift, 27 Aralık 2014 tarihinde dünyaevine girdi. Ancak çiftin arasında gerginlikler bitmek bilmedi. bu süreçte çitin Melis ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Bebeklerine verecekleri isim nedeniyle de büyük tartışmalar yaşayan çift, yeni bir hayat kurmak için, Melis henüz 40 günlükken Yunanistan Selanik kentinin Sindos Köyü'ne taşındı. Dilek Güneş, hayalini kurduğu mutluluğu Yunanistan'da da yakalayamadı. Kocası Georgios Tsakiridis ile ailesi, baskıyı arttırınca 2016 yılının Haziran ayında kızını da alıp, Türkiye'ye döndü. Georgios Tsakiridis'in verdiği yurt dışına çıkış izniyle İzmir'e dönen Dilek Güneş, boşanma davası açtı. Baba Georgios da Türkiye'ye dönmelerine izin verdiği eşi hakkında 'çocuk kaçırma' iddiasıyla dava açtı.Boşanma davasını gören İzmir 1'inci Aile Mahkemesi ara kararla, şu anda 4 yaşında olan Melis'in velayetini geçici olarak anneye verdi. 'Uluslararası çocuk kaçırma ve iade' davasına bakan İzmir 7'nci Aile Mahkemesi ise 2017 yılının Eylül ayında Melis'in velayetinin Yunan babaya verilmesi yönünde karar aldı. Anne Dilek Güneş, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz etti. Bölge 2'nci Hukuk Dairesi, 2018 yılının Ocak ayında verdiği kararla yerel mahkemenin kararını bozdu. Davayı tekrar gören 7'nci Aile Mahkemesi, ilk kararının aksine babanın talebini reddetti. Kararı bu kez de baba Georgios Tsakiridis temyiz etti. Dava dosyasını ikinci kez inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, Melis'in babasına iadesine ve Yunanistan'a götürülmesine izin verdi. Hem yerel mahkemenin hem de bölge adliye mahkemesinin aynı dosyaya 2 farklı karar vermesinden sonra dava dosyası Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'ne gitti. Ancak Yargıtay küçük Melis'in babasına iade edilmesi kararını onadı. Yargıtay'ın kararından sonra Dilek Güneş, avukatı Mehmet Ali Keleş aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Davayı incleyen Anayasa Mahkemesi küçük Melis'in velayetinin annede kalması gerektiğine karar verdi. Avukat Mehmet Emin Keleş, "Melis şu anda annesiyle birlikte yaşıyor ve çok mutlu. Aile mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin kararını onaylayacak ve hak ihlali giderecek. Emsal bir karar oldu" diye konuştu.