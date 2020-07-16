Pınar KSK’nin grubu belli oldu

İSVIÇRE'NIN Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura ile gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Pınar Karşıyaka'nın grubu ve rakipleri belli oldu. D Grubunda yer alan Pınar Karşıyaka'nın rakipleri ise AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Hapoel Holon (İsrail), RETAbet Bilbao Basket (İspanya), Cholet Basket (Fransa), Fortitudo Bologna (İtalya) olurken, grubun son takımı ise Balkan BC, Tsimoki Minsk, London Lions ve Neptunas takımları arasında yapıalacak elemeyle belli olacak.