Postacı kadına çirkin saldırı

MANISA'DA 11 Temmuz günü posta dağıtıcısı olan Fatma Ağırman, tebligat götürdüğü evde bir çift tarafından hem sözlü hem fiili saldırıya uğradı. Ağırman, darp raporu alarak çiften şikayetçi oldu. Meslektaşlarının uğradığı saldırıya tepki gösteren Türk Haber Sen Manisa İl Temsilciliği de Manisa PTT önünde bir basın açıklaması düzenleyerek hem görevi başındaki bir memura hem de bir kadına yapılan saldırıyı kınayarak, konunun hukuksal anlamda takipçisi olduklarını belirtti. Türk Haber Sen Manisa İl Temsilciliği üyeleri Manisa PTT merkez binası önünde bir araya gelerek yaşanan olaya tepki gösterdi. Türk Haber Sen Manisa İl Temsilcisi Serkan Bezciler, "Görevi başındaki bir devlet memuruna aynı zamanda bir kadına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. olayın takipçisi olacağız" dedi.