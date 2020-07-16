Şehitlerimizi minnetle andık

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü için anma törenleri düzenlendi. İzmir'deki törenlerin ilk adresi Kadifekale Şehitliği oldu. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dualar edildi. Tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından son buldu. Balıkesir'de Vali Hasan Şıldak, 15 Temmuz'da Şehit olan Polis Memuru Turgut Solak'ın Ovabayındır Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak, Şehit Turgut Solak'ın annesi Şeküre Solak, babası Hayati Solak eşi Aynur Solak ve çocukları Beyza ve Alper ile bir süre sohbet etti, okunan Kur'an-ı Kerim sonrasında ikram edilen hayır yemeğine katıldı. Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Ali Fuat Atik, ve il protokolü şehitliğe ziyarette bulundu. Şehit kabirlerinin başına karanfil bırakan Vali Atik, şehitliğe ziyarete gelen şehit aileleri ihmal etmedi. İzmir'de, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Koşusu", Atatürk Stadı çevresinde koşuldu. Bin metrelik parkurda gerçekleştirilen koşu, erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Yarışma sonunda dereceye girenlere madalya ile üzerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü baskılı tişört hediye edildi. Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Okçuluk Gösterisi'nde Geleneksel ve Modern Türk Okçuları İsmail Akçay Atletizm Spor Kompleksinde atış gösterisi gerçekleştirdi.İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Adnan Menderes Havalimanı'nda fotoğraf sergisi açıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve sonrasında Anadolu Ajansı fotomuhabirleri ve muhabirleri tarafından çekilen 40 fotoğraf, İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde sergilendi. Öte yandan Denizli Büyükşehir Beleldiyesi'nin 15 Temmuz sergisi büyük ilgi gördü.MANİSA'NIN Salihli ilçesinde yaşayan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da ayağından vurularak gazi olan Ali Tekçe (27), o gece kurşunla delinen ayakkabısını ölene kadar saklayacağını söyledi. Eşinin 6 aylık hamile olduğunu belirten Tekçe, oğluna Ömer Halisdemir'in adını vereceklerini söyledi.