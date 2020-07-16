Talihsiz Eylem hayata tutunamadı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde Süleyman Demirel Bulvarı'nda 1 Temmuz günü Fatmanur A. yönetimindeki motosiklet sağ şeritte ilerlerken bir anda şerit değiştirdi. Sol şeritten otomobili ile seyir halinde olan A.Z. motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkada oturan Eylem Emir Can (22) metrelerce sürüklendi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Eylem Emir Can'ın durumunun ağırlaşmasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 22 yaşındaki Eylem Emir Can, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.