Emanet aldığı takside can verdi

AYDIN'IN Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Servisi'nde çalışan Çağlar Yazgan (26), kuzeni M.Y.'den 09 T 2048 plakalı ticari taksiyi emanet aldı. Yazgan, ziyarete gittiği arkadaşının oturduğu Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nden döndüğü sırada Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi girişinde şarampole devrilerek takla attı. Feci kazada hurdaya dönen arabadan dışarıya fırlayan Çağlar Yazgan, olay yerinde yaşamını kaybetti. Olayı görenler tarafından kazanın ihbar edilmesi ile birlikte kaza yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yazgan'ın yaşamını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ticari taksinin kilometre kadranının 160'ta takılı kaldığını belirledi.