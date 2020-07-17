Göz Göz’ün arananları!

Süper Lig'de son 6 maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik alarak galibiyetle tanışamayan Göztepe'de özellikle 4 yabancı futbolcu gözden düştü.Göztepe formasıyla toplam 99 maça çıkıp kulüp tarihinin en çok görev yapan yabancı oyuncusu olan Portekizli Castro son 6 maçın 3'üne yedek kulübesinde başladı.GEÇEN sezondan bu yana büyük beklentilerle gelmesine rağmen takımın gol yükünü çekemeyen İngiliz forvet Jerome ise sadece Trabzonspor karşılaşmasında oynadı. Jerome diğer 5 maçta ise kadroya dahi giremedi. Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Wallace Reis de verilen aranın ardından oynanmaya başlayan maçlarda 1 dakika bile sahaya çıkamadı.SON deplasman galibiyetini 22 Aralık 2019'da ilk yarının son haftasında Erzurum'da alan Altay, Giresun'u dize getirmesi halinde 210 gün sonra evine 3 puanla dönecek.Altay'da cezası nedeniyle Osmanlıspor, Adana Demirspor (D) ve Erzurumspor maçlarını tribünden takip eden teknik direktör Yalçın Koşukavak bu kez takımının başında yer alabilecek. Yılmaz'ın cezasının sona erdiği Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor.