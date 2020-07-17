Göz Göz’ün arananları!

Süper Lig'de son 6 maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik alarak galibiyetle tanışamayan Göztepe'de özellikle 4 yabancı futbolcu gözden düştü. Yarın Galatasaray'a konuk olacak sarıkırmızılılarda takımın as futbolcularından sağ bek Gassama, orta saha Castro, stoper Reis ile golcü Jerome düzenli forma giyemedi.
Göztepe formasıyla toplam 99 maça çıkıp kulüp tarihinin en çok görev yapan yabancı oyuncusu olan Portekizli Castro son 6 maçın 3'üne yedek kulübesinde başladı. Deneyimli futbolcu sadece 1 müsabakada 90 dakika sahada kalabildi.
GASSAMA'NIN FORMASI ARTIK MURAT'TA
GEÇEN sezondan bu yana büyük beklentilerle gelmesine rağmen takımın gol yükünü çekemeyen İngiliz forvet Jerome ise sadece Trabzonspor karşılaşmasında oynadı. Jerome diğer 5 maçta ise kadroya dahi giremedi. Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Wallace Reis de verilen aranın ardından oynanmaya başlayan maçlarda 1 dakika bile sahaya çıkamadı. Göz- Göz'ün önemli isimlerinden Gassama da formayı mevkidaşı Murat'a kaptırdı. Senegalli oyuncu, Göztepe'de kadroya girdiği 6 karşılaşmanın 3'ünde oynadı, 3'ünde ise yedek bekledi.
ALTAY DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR
SON deplasman galibiyetini 22 Aralık 2019'da ilk yarının son haftasında Erzurum'da alan Altay, Giresun'u dize getirmesi halinde 210 gün sonra evine 3 puanla dönecek. Düşük de olsa matematiksel olarak Play-Off iddiası bulunan Altay'ın galibiyetinin anlam kazanması için aynı anda başlayacak mücadelede küme düşen Adanaspor'un deplasmanda Fatih Karagümrük'ü yenmesi gerekecek.
Altay'da cezası nedeniyle Osmanlıspor, Adana Demirspor (D) ve Erzurumspor maçlarını tribünden takip eden teknik direktör Yalçın Koşukavak bu kez takımının başında yer alabilecek. Yılmaz'ın cezasının sona erdiği Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor.