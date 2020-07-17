İddia kalmayınca sahne gençlerin

TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın açılış maçında hiçbir iddiası bulunmayan iki ekipten Ekol Göz Menemenspor evinde Altınordu ile prestij mücadelesinde karşı karşıya gelecek.Ligdeki ilk yılında 33 maçta 43 puan toplayarak 11'inci sırada yer alan Menemenspor, geçen hafta 36 puna ulaşarak kümede kalmayı garantileyen 14'üncü sıradaki Altınordu'ya sezonun ilk yarısında tek golle mağlup olmuştu. Sarı-lacivertlilerde hafta içi takımdan ayrılan Mehmet Boztepe ile cezalı kaleci Selmani forma giyemeyecek.Menemenspor TeknikDirektörü Cenk Laleci ve AltınorduTeknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nunderbide fazla forma şansı bulamayan,genç oyuncuların ağırlıkta olduğukadroları sahaya sürmeleri bekleniyor.