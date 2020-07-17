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İddia kalmayınca sahne gençlerin

İki ekibi, bu akşam ’nda karşılaşıyor. 1. Lig’de artık hiçbir iddiası olmayan Ege takımlarında genç oyunculara şans verilmesi bekleniyor

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
İddia kalmayınca sahne gençlerin
TFF 1. Lig'de 34'üncü haftanın açılış maçında hiçbir iddiası bulunmayan iki ekipten Ekol Göz Menemenspor evinde Altınordu ile prestij mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak İzmir derbisinde Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Ligdeki ilk yılında 33 maçta 43 puan toplayarak 11'inci sırada yer alan Menemenspor, geçen hafta 36 puna ulaşarak kümede kalmayı garantileyen 14'üncü sıradaki Altınordu'ya sezonun ilk yarısında tek golle mağlup olmuştu. Sarı-lacivertlilerde hafta içi takımdan ayrılan Mehmet Boztepe ile cezalı kaleci Selmani forma giyemeyecek.

İKİ TAKIMDA DA CEZALILAR VAR
Kırmızı-lacivertlilerde ise kart cezalısı stoper Sinan ile sakat Batuhan, Enes, Okan ve Kahraman kadroda yok. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun derbide fazla forma şansı bulamayan, genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroları sahaya sürmeleri bekleniyor.
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İddia kalmayınca sahne gençlerin
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