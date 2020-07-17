Kiraz ihracatında yeni rekor geldi

2020 yılında 190 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandıran kiraz ihracatçıları, sezon sonuna kadar 200 milyon doları aşmayı hedefliyor. Türkiye'nin 2019 yılına ait olan 182,6 milyon dolarlık ihracat rekor rakamı şimdiden geçildi. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Türkiye 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne 70 bin ton karşılığı 190 milyon dolarlık kiraz ihraç etti. Geçen yılın aynı dönemindeki ihracatımız ise 70 bin ton karşılığı 166 milyon dolardı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz ihracatında 2019 yılında 182,6 milyon dolarlık tutarla Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını, 2020 yılının geride kalan diliminde bu rekoru kırdıklarını, sezon sonunda 200 milyon doları aşarak bu rekoru daha da geliştireceklerini kaydetti. Kirazın özellikle Çin'de zenginliğin ve cömertliği temsil ettiğini ifade eden Uçak, "2020 yılında Çin ve Hong Kong'a kiraz ihracatımız yüzde 50'lik artışla 5,2 milyon dolardan 8 milyon dolara çıktı. Önümüzdeki yıllarda Uzakdoğu'ya kiraz ihracatımızın daha da artmasını bekliyoruz. Yeni start verdiğimiz Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar URGE Projemizle Uzakdoğu pazarında Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Endonezya, Singapur ve Vietnam'ı hedef pazar olarak belirledik. Bu ülkelerde yapacağımız pazarlama faaliyetleriyle 2020 yılı için belirlediğimiz 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağız" diye konuştu.