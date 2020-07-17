Manisa uyumadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Soma ilçesinde de coşkuyla kutlandı, şehitler dualarla anıldı. İlçede Cengiz Topel Meydanı kutlama ve anma programı düzenlendi. Program düzenlenen Mehter gösterisinin ardından, şiir dinletileri, Kuranı Kerim tilaveti ve sela okunması ile son buldu. Demokrasi şehitleri anısına Manisa'da 'Sancak koşusu' düzenlendi. Etkinlikte vatandaşlar sancağı taşıyan sporcuları alkışlarıyla destekledi. Etkinlikte her bir sporcu, 100 metre koşunun ardından sancağı arkadaşına teslim etti. Koşunun son bölümünde ise özel sporculardan bedensel engelli Sefa Yurtkölesi sancağı tekerlekli sandalyesiyle taşıdı