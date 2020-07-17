Pınar Karşıyaka’nın korkusu yok

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Yunanistan'dan AEK, İtalya'dan Fortitudo Bologna, İspanya'dan Bilbao Basket, Almanya'dan Bamberg, Fransa'dan Cholet gibi güçlü takımlarla eşleşen Pınar Karşıyaka geçen sezon Europe Cup'taki başarısını tekrarlamaya çalışacak. Hiçbir rakipten çekinmediklerini söyleyen antrenör Ufuk Sarıca, "Öncelikle 2020-2021 sezonu tüm takımlara hayırlı olsun. İki yıllık aranın ardından yeniden FIBA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyoruz"
diyerek başarıda sürekliliğin önemine dikkat çekti.
KURACAĞIMIZ KADROYLA SONUNA KADAR...
AEK, Brose Bamberg, Fortitudo Bologna, RETABet Bilbao Basket ve Cholet Basket'in ile ülkeler bazında Avrupa'da ekol olduğuna dikkat çeken tecrübeli antrenör, "Kulüpler bazında gelenekleri olan takımlardan oluşan bir grupta yer alıyoruz. Kağıt üzerinde baktığınız zaman şu aşamada, sezon öncesinde bir değerlendirme yapmak yersiz olur. Pınar Karşıyaka olarak biz geçtiğimiz sezon FIBA Europe Cup'ta gerçekleştirdiğimiz başarıyı bu yıl FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de tekrarlamak istiyoruz ve kimseden de çekinmiyoruz. Oluşturacağımız kadro ile de sonuna kadar mücadele eden bir takım olacağız"
açıklamasını yaptı.
TSYD EGE KUPASI GENİŞLERKEN TACA ÇIKTI!
TÜRKIYE Spor Yazarları (TSYD) İzmir Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen TSYD Ege Kupası, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bu yıl düzenlenmeyecek. Bu sene 48'incisi oynanacak TSYD Ege Kupası'nın sponsorları Folkart ile yapılması planlanıyordu. Organizasyona İzmir takımları dışında Manisa FK, Akhisarspor, Denizlispor ve Balıkesirspor gibi Ege Bölgesi'nden takımları çağırmayı düşünüldüğünün belirtildiği bildiride, "Ancak bu önemli geleneğimizi, Kovid-19 salgını nedeni ile maalesef bu yıl gerçekleştiremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz"
ifadelerine yer verildi.