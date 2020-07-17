Pınar Karşıyaka’nın korkusu yok

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Yunanistan'dan AEK, İtalya'dan Fortitudo Bologna, İspanya'dan Bilbao Basket, Almanya'dan Bamberg, Fransa'dan Cholet gibi güçlü takımlarla eşleşen Pınar Karşıyaka geçen sezon Europe Cup'taki başarısını tekrarlamaya çalışacak. Hiçbir rakipten çekinmediklerini söyleyen antrenör Ufuk Sarıca,diyerek başarıda sürekliliğin önemine dikkat çekti.AEK, Brose Bamberg, Fortitudo Bologna, RETABet Bilbao Basket ve Cholet Basket'in ile ülkeler bazında Avrupa'da ekol olduğuna dikkat çeken tecrübeli antrenör,açıklamasını yaptı.TÜRKIYE Spor Yazarları (TSYD) İzmir Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen TSYD Ege Kupası, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bu yıl düzenlenmeyecek. Bu sene 48'incisi oynanacak TSYD Ege Kupası'nın sponsorları Folkart ile yapılması planlanıyordu. Organizasyona İzmir takımları dışında Manisa FK, Akhisarspor, Denizlispor ve Balıkesirspor gibi Ege Bölgesi'nden takımları çağırmayı düşünüldüğünün belirtildiği bildiride,ifadelerine yer verildi.