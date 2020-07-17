Yıldırım, ‘Demokrasi Şehitleri Anıtı’nı açtı

ESKİ TBMM Başkanı ve AK Parti izmir Milletvekili Binali Yıldırım, EGE Üniversitesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ve 15 Temmuz Hatıra Korusu'nun açılışı törenine katıldı. Binali Yıldırım, "15 Temmuz günü bayrak inmedi, ezan dinmedi. Ülkenin geleceğine dimdik sahip çıkan millet vardı. Bir kez daha gördük ki bu ülkeyi alt etmek, bu ülkeye kalkışmalarla, darbelerle diz çöktürmek o kadar kolay değil. O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Mutlak bir zaferle bayrağımız tekrar en yükseklerde dalgalanmaya devam etmiştir" dedi. Gençlerin de o gece meydanlarda olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Yıllarca, gençler apolitiktir, ülke meselelerine ilgisizdir tezi o gece çöktü. O gece farklı düşünce, farklı siyasi görüş yoktu. O gece sadece vatan sevgisi vardı. Bağımsızlık, bayrak sevgisi vardı. Herkes bir oldu" dedi. Ardından anıtın açılışı yapıldı.