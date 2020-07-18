2. Lig için son düzlük

3. Lig 1. Grup'ta Play-Off yarı finalde 68 Aksaray Belediyespor'la eşleşen 1928 Bucaspor, rakibiyle 21 Temmuz Salı
günü kozlarını paylaşacak. Bucaspor, turu geçerse 25 Temmuz Cumartesi günü finalde Anagold 24Erzincanspor- Artvin Hopaspor galibiyle karşılaşacak. 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, 22 Temmuz Çarşamba günü Belediye Derincespor'la yarı final oynayacak. Kaf-Kaf, rakibini elerse Turgutluspor- Esenler Erokspor eşleşmesinin galibiyle 26 Temmuz Pazar günü final maçına çıkacak.
3. Lig 3. Grup'ta 23 Temmuz Perşembe günü Somaspor-Muğlaspor arasında oynanacak yarı final maçının kazananı 27 Temmuz Pazartesi günü Pazarspor-Nevşehir Bld eşleşmesinin galibiyle finalde rakip olacak.