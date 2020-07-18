Alman turizmciler Ege’de ağırlanıyor

ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajans ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen turizm profesyonellerini İzmir ve Kuşadası'nda ağırlamaya başladı. Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerinin anlatıldığı Güvenli Sertifika Program kapsamında uçuştan konaklamaya kadar tüm alanlarda alınan koronavirüs tedbirleri yerinde gösteriliyor. Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle bu organizasyonun gerçekleştiğini ifade eden Sunexpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Almanya'daki tur operatörü ve seyahat acentelerinin temsilcilerini üç gün boyunca Türkiye'de ağırlıyoruz. Üç gün boyunca bu kişilere Türkiye'nin koronavirüse karşı almış olduğu önlemleri gösteriyoruz. Bu uçaktan, havalimanına, otellerden restoranlara pek çok alanı kapsıyor. Türkiye'nin standartları çok yüksek. Koronavirüsle ilgili her türlü tedbiri almış durumdayız, bunları bizzat turizm temsilcilerinin görmesini istiyoruz" dedi.