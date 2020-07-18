Altay’ın gözü Giresun’da, aklı Karagümrük’te

ALTAY'DA nefesler tutuldu… 51 puanla 7. sırada bulunan İzmir ekibi bugün deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak.
Siyah-beyazlılar, Karadeniz de kazanıp 53 puanla altında sırada yer alan Fatih Karagümrük'ün sahasında konuk ettiği ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor önünde takılmasını bekleyecek.
Pandemi sonrası Eskişehirspor ile deplasmana berabere kalan, son maçta Erzurumspor'a yenilerek ilk 6 yarışında büyük yara alan Altay, mucizenin gerçekleşmesini ve adını play-off'a yazdırmayı bekleyecek. Altay'ın olası puan eşitliği durumunda ikili ve genel averajda, Karagümrük avantajlı durumda. İzmir'deki maçı 1-0 İstanbul ekibi kazanırken, Vefa Stadı'ndaki maç 2-2 sona erdi.