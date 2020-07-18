Altay’ın gözü Giresun’da, aklı Karagümrük’te

ALTAY'DA nefesler tutuldu… 51 puanla 7. sırada bulunan İzmir ekibiSiyah-beyazlılar, Karadeniz de kazanıp 53 puanla altında sırada yer alan FatihPandemi sonrası Eskişehirspor ile deplasmana berabere kalan, son maçta Erzurumspor'a yenilerek ilk 6 yarışında büyük yara alan Altay, mucizenin gerçekleşmesini ve adını play-off'a yazdırmayı bekleyecek. Altay'ın olası puan eşitliği durumunda ikili ve genel averajda, Karagümrük avantajlı durumda. İzmir'deki maçı 1-0 İstanbul ekibi kazanırken, Vefa Stadı'ndaki maç 2-2 sona erdi.